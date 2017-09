Goldgrube für Autogrammjäger

In Bezug auf das Programm trägt das Festival in diesem Jahr jedoch eine weniger ausgeprägte Schweizer Handschrift als etwa 2016. Damals wurden 43 Filme mit Schweizer Bezug gezeigt, heuer sind es 15. Insgesamt werden bis am 8. Oktober 160 Produktionen aus aller Welt vorgestellt, 41 davon sind Erstlingswerke, 13 Weltpremieren.

Die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch freute sich in ihrer Eröffnungsrede insbesondere auf «all die Überraschungen, die das Organisationskomitee jeweils in dieses Festival wie in eine Wundertüte packt».