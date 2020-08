Mehr Velos, weniger Pendler und kaum Clubleben: Was die Pandemie für Zürich bedeutet

Seit dem Ausbruch des Coronavirus ist das Fahrrad beliebt wie nie zuvor. Viele Zürcherinnen und Zürcher fahren mehr Velo, die Zahl der E-Bike-Verkäufe in der Schweiz ist explodiert. Auch das Autofahrverhalten hat sich verändert. Zu Beginn des Lockdowns wollte kaum noch jemand ins Auto steigen, inzwischen haben sich diese Zahlen wieder normalisiert. Nur die Nachfrage nach Zug, Bus und Tram ist nach wie vor gering, wie die "NZZ" in einer Analyse mit Zahlen der ETH feststellt.

Pendler, die nicht mehr Zug fahren, steigen meistens aufs Auto oder aufs Fahrrad um. Diese Entwicklung ist eher ein Problem für klassische Pendlerstädte, Orte also, die ausser attraktiven Verkehrsverbindungen nicht viel zu bieten haben, meint Alice Hollenstein gegenüber der "NZZ". Hollenstein ist stellvertretende Direktorin von Curem, dem Center for Urban & Real Estate Management der Universität Zürich.

Mehr Autos bedeuten mehr Abgase und mehr Lärm

Pendler, die vom Zug aufs Auto umsteigen, sorgen für mehr Lärm, Abgase und Staus. Das verschlechtert die Lebensqualität einer Stadt.

Hollenstein erklärt dazu gegenüber der "NZZ", dass es an den Städten liege, die Aufenthaltsqualität hoch zu halten. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo habe letzthin ihre Wiederwahl mit einem Programm geschafft, das aufs Velo und urbane Freiräume gesetzt habe. Zum Beispiel will sie den legendären Boulevard péripherique, die stark befahrene Ringstrasse rund um Paris, abklassieren. Auch in der Stadt Zürich sei eine solche Politik mehrheitsfähig. Man denke nur mal an die vielen neuen Tempo-30-Zonen. Auch dank Elektrofahrzeugen sollen Abgase und Lärm künftig abnehmen.

Land statt Stadt

Die Corona-Krise hat das Home-Office wieder attraktiv gemacht. Auch viele Arbeitgeber zeigen sich jetzt dem Modell gegenüber offen. Das könnte dazu führen, dass mehr Menschen aufs Land ziehen. Denn wer nur selten ins Büro muss, kann dafür auch eine längere Fahrtstrecke mit dem Auto oder Zug in Kauf nehmen. Die tägliche Belastung fällt schliesslich weg. Hübsche, nicht zu teure Kleinstädte mit viel Grün in der Nähe könnten dann auf Kosten von Zürich profitieren, so die "NZZ". Weinfelden, Wil und Schaffhausen werden als Beispiele genannt. Hinzu kommt, dass sich ein Lockdown auf dem Land besser aushalten lässt.

Für Thomas von Stokar, Geschäftsleiter des Forschungsunternehmens Infras, ist Zürich aber weit weg davon, ein Moloch zu sein: «Im Vergleich mit New York und London ist Zürich ein Kurort.» Wer in der Stadt wohne, sei gleichwohl nahe an Natur und Erholungsräumen wie dem See.

Marc Bros de Puechredon, der Vorsitzende der Geschäftsleitung von BAK Economics, rechnet laut "NZZ" ebenfalls nicht mit einer Abwendung von Städten wie Zürich, die ja in der Nähe stets Grünräume aufwiesen. Eher erwartet er ein Zusammenwachsen der Agglomerationen ausserhalb der Metropolen wie zum Beispiel im Limmattal, die dann auch noch städtischer würden.

Feststellen lässt sich jedenfalls: Die Schweizer suchen allgemein wieder mehr nach Häusern im Grünen. Der Leerstand in Zürich ist aber nach wie vor klein.

Sollten jedoch viele aufs Land abwandern, dann würden die Mieten in Zürich sinken. In den teuersten amerikanischen Städten, beispielsweise in San Francisco, sind die Mieten bereits um teilweise mehr als 10 Prozent gefallen, wie die "NZZ" schreibt.

Der Flughafen leidet unter Corona, das hat weitreichende Folgen