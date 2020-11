Maskierter Mann überfällt Restaurant im Kreis 7 – Polizei sucht Augenzeugen

Kurz nach 19 Uhr betrat ein maskierter Mann das Restaurant „Le Pain Quotidien“ am Römerhofplatz 5. Er bedrohte das Verkaufspersonal mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. In der Folge flüchtete er mit mehreren hundert Franken Bargeld auf einem roten Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 40-50 Jahre alt, etwa 180-185 cm gross, schlank, gebückte Haltung, trug eine schwarze Lederjacke und eine Kapuze. Er trug eine schwarze Schutzmaske und hatte eine Schusswaffe bei sich. Er war mit einem roten Fahrrad unterwegs.

Personen, die Angaben zum Gesuchten oder zum Vorfall im Restaurant am Römerhofplatz 5 am Donnerstagabend, 13. November 2020, in der Zeit von ca. 19 – 19.30 Uhr machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 044 / 411 71 17 zu melden.

Aktuelle Polizeibilder: