Mann war bei Verkehrsunfall im Auto eingeklemmt — Feuerwehr konnte ihn befreien

Dies teilte die Kantonspolizei Zürich in einer Medieninformation in der Nacht auf Sonntag mit. Insgesamt seien zwei Männer verletzt worden, die durch Rettungsfahrzeuge in Spitäler gebracht worden seien.

Wegen des Unfalls, der sich beim Rückstau aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in Fahrtrichtung Zürich ereignet hatte, habe der betroffene Autobahnabschnitt während mehrerer Stunden gesperrt werden müssen. Die Feuerwehr Uster richtete laut dem Communiqué eine Umleitung ein.

Die genaue Unfallursache sei zudem noch nicht bekannt und werde derzeit durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt, hiess es weiter.

Polizeibilder vom Oktober: