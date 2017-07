Beim Brand eines Mähdreschers auf einem Feld in Unterstammheim ist am Montagabend ein Schaden von über 100'000 Franken entstanden. Das Feuer griff auch auf das Weizenfeld über. Zwei in der Nähe abgestellte Wohnmobile wurden wegen der grossen Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.