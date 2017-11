Anwohner meldeten gegen 3.45 Uhr, dass ein Lieferwagen in das Schaufenster eines Uhrengeschäfts in der Augustinergasse gefahren sei, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Zwei dunkel gekleidete, maskierte Männer stiegen in das Geschäft ein, zerstörten mehrere Vitrinen und flüchteten mit einer noch unbekannten Anzahl wertvoller Uhren.