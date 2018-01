In ihren Blogbeiträgen setzt Karin Rykart gerne Ausrufezeichen. Im Gespräch wartet man allerdings vergebens auf ein lautes Wort. Sie ist bescheiden, ruhig, argumentiert sachlich und überlegt, ist angenehm im Umgang und verliert kein böses Wort über ihre Gegner.

Zumindest innerhalb der Grünen kommt ihr Stil gut an. In der internen Ausmarchung um die Stadtratskandidatur setzte sie sich klar gegen Nationalrat Bastien Girod durch: Gegen einen, der weiss, wie man auf sich aufmerksam macht – mit gewagten Plakaten, markigen Sprüchen und Auftritten vor TV-Kameras und in den sozialen Medien.