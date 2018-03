Das Gericht sei davon überzeugt, dass der gelernte Metzger im Juli 2015 anlässlich eines Polterabends in Zürich-Wiedikon einen orthodoxen Juden auf der Strasse angespuckt, beschimpft und ihm den Hitlergruss gezeigt habe, sagte der Richter bei der Urteilseröffnung. Zwar gebe es hier nicht ein Beweismittel, das alles sofort klar mache, aber alles zusammen zeige seine Schuld.

"Sie haben sich nicht im Griff und schlagen sehr schnell zu", sagte der Richter. Mit den bisherigen bedingten und teilbedingten Urteilen hätten die Gerichte dem Schweizer, der die Vorwürfe in Wiedikon bestritt und einen Freispruch forderte, immer wieder eine Chance gegeben - vergeblich. "Sie sind nicht anders zur Vernunft zu bringen als mit einer unbedingten Freiheitsstrafe."

Gesamtstrafe von 24 Monaten

Aufgrund einer Revision des Strafgesetzbuches, die Anfang Jahr in Kraft trat, musste das Bezirksgericht Zürich nun eine Gesamtstrafe bilden. Der Richter, der den Anträgen der Staatsanwaltschaft folgte, rechnete vor, dass beide Vorfälle zusammen mit 36 Monaten bestraft worden wären. Da der Mann 12 Monate davon bereits im Gefängnis sass, bleiben 24 Monate übrig.

Zudem muss der Mann eine Busse von 1000 Franken und dem Opfer eine Genugtuung von 3000 Franken plus eine Prozessentschädigung bezahlen. Der Anwalt des Opfers kündigte während seines Plädoyers bereits an, dass das Geld an eine jüdische Institution gespendet werde - quasi als doppelte Bestrafung für den Neonazi.

Die Gerichts- und Untersuchungskosten bürdet ihm das Gericht hingegen nicht auf, "damit Sie nicht mit einem unüberwindbaren Schuldenberg konfrontiert werden, wenn Sie aus dem Strafvollzug entlassen werden", so der Richter nachsichtig.