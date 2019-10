Jositsch wird als Ständerat klar bestätigt

Ruedi Noser (FDP) verfehlte als Zweitplatzierter wie 2015 das absolute Mehr. Ob er seinen Sitz im Stöckli verteidigen kann, wird sich im zweiten Wahlgang am 17. November zeigen. Mit 141'700 Stimmen liegt der Freisinnige deutlich vor dem Drittplatzierten Roger Köppel (SVP), der auf 107'528 Stimmen kam.

Wer tritt noch an?

Wer sonst noch zum zweiten Wahlgang antritt, wird sich im Laufe dieser Woche klären. Morgen entscheide die GLP, ob ihre Kandidatin Tiana Moser es nochmals versucht, sagte Corina Gredig, Co-Präsidentin der GLP Kanton Zürich. Moser schaffte es gestern nur auf den fünften Platz, deutlich hinter der Kandidatin der Grünen, Marionna Schlatter. Beide betonten, es wäre unsinnig, wenn zwei Kandidatinnen aus dem grünen Spektrum sich am 17. November gegenseitig Stimmen streitig machen würden.

Aufgrund ihrer höheren Stimmenzahl sieht sich Schlatter im Vorteil: «Es ist klar, dass ich mit einem guten Resultat in den zweiten Wahlgang starten würde. Vieles spricht dafür», sagte sie am Wahlabend. Wer sich zurückziehe, werde sich in den nun folgenden Gesprächen zeigen, meinte Moser.

Dass sie im ersten Wahlgang hinter Schlatter landete, erklärte die Grünliberale damit, dass sie ohne Unterstützung einer grösseren Partei antrat. Die Kandidatin der Grünen hingegen ging mit einer Wahlempfehlung durch die SP ins Rennen. «Ich sehe keinen Grund, weshalb wir etwas an unserer Unterstützung für Schlatter ändern sollten», sagte Priska Seiler Graf, Co-Präsidentin der SP Kanton Zürich, auf Anfrage.

Köppel macht es spannend

Noser wird es also im zweiten Wahlgang mit einer Herausforderin aus dem grünen Spektrum zu tun bekommen. Diese kann zum einen mit Stimmen der SP-Wählerschaft rechnen. Zum anderen auch mit EVP-Wählern. Deren Kandidat Nik Gugger landete im ersten Wahlgang auf dem letzten Platz.

Ob auch Roger Köppel nochmals antritt, liess der SVP-Kandidat gestern Abend offen: «Das müssen wir genau analysieren», sagte Köppel. Er wolle dazu am Wahlabend noch keine Aussage machen. Ebenso wenig ging er auf die Frage ein, wo er noch zusätzliche Stimmen holen könnte, um den Abstand auf Noser zu verringern.

«Im Kanton Zürich war vor allem wichtig, dass wir einen Absturz, wie er bei den Kantonsratswahlen passiert ist, verhindern konnten», sagte Köppel. Sein Wahlergebnis war allerdings deutlich schlechter als jenes von Hans-Ueli Vogt, der vor vier Jahren im Kanton Zürich als SVP-Ständeratskandidat scheiterte.

Dennoch meinte SVP-Kantonalparteipräsident Patrick Walder: «Wir werden auch im zweiten Wahlkampf eine Alternative zur EU-freundlichen Politik bieten müssen.» Der Vorstand der kantonalen SVP werde am Donnerstag darüber entscheiden.