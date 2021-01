Jetzt geht es los: Heute wurden die ersten Zürcher gegen Corona geimpft

Heute ging die Impfaktion im Kanton Zürich am Referenz-Impfzentrum am Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (EBPI) der Universität Zürich planmässig los. Derzeit stehen lediglich 16'000 Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech zur Verfügung, weswegen nur 8000 Personen geimpft werden können. In der Folge impft das EBPI derzeit lediglich Personen ab 75 Jahren und Hochrisikopatienten. Dies schreibt die Gesundheitsdirektion in einer Medienmitteilung.

Diverse Vertreter der Kantonsregierung waren beim Impfstart ebenfalls anwesend. «Für den Kanton Zürich ist der Start der COVID-Impfung ein wichtiger Wendepunkt bei der Bekämpfung der Pandemie. Nach fast einem Jahr, in dem wir gegen die Pandemie kämpfen, gibt die Impfung uns wieder Hoffnung auf weniger Einschränkungen. Es braucht aber auch beim Impfen Geduld und Bescheidenheit. Wir werden kleine Schritte machen», so Regierungspräsidentin Silvia Steiner.

Weiter meint Regierungsrätin Natalie Rickli, Vorsteherin der für die Impfaktion zuständigen Gesundheitsdirektion: «In dieser ersten Phase steht nur sehr wenig Impfstoff zur Verfügung. Das Ziel ist es, die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu impfen, um Todesfälle und schwere Verläufe der Krankheit zu vermeiden. Damit wollen wir vor allem die Gesundheitseinrichtungen und das Personal, das dort sieben Tage in der Woche, Tag und Nacht im Einsatz steht, entlasten.»

Auch Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Vorsteherin der Volkswirtschaftsdirektion, äussert sich zum Impfstart: «Corona hat die Zürcher Wirtschaft hart getroffen. Viele Branchen sehen sich bis heute mit enormen Einschränkungen in ihrer Tätigkeit konfrontiert bis hin zu einem Berufsverbot. Dass wir nach neun Monaten Pandemie jetzt mit Impfungen gegen Corona starten können, lässt uns hoffen, dass wir diese beispiellose Krise im Laufe dieses Jahres werden überwinden können.»

Die Impfmöglichkeiten des Kantons werden laufend erweitert. So wird das Universitätsspital Zürich ab dem 5. Januar Impfungen an Hochrisikopatienten in Behandlung durchführen. Es laufen derzeit auch Vorbereitungen mit den mehr als 40 Spitälern und Gemeinschaftseinrichtungen, wie auch die Detailplanung für die Impfung an den über 350 Alters- und Pflegeheimen. Die Impfungen in den Heimen werden Mitte Monat beginnen. Dabei wird das Personal zusammen mit den Bewohnern geimpft.

Ferner wird das Impfen von Hochrisikopatienten auch bei ausgewählten Hausarzt-Praxen möglich sein, wenn der in der Handhabung weniger anspruchsvolle Impfstoff von Moderna zugelassen und verfügbar sein wird. Voraussichtlich im April sind im Kanton Impfzentren für die breite Bevölkerung im Betrieb.