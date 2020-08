In flagranti erwischt: Stadtpolizei verhaftet Kioskeinbrecher im Kreis 5

Kurz vor 22 Uhr rückte die Stadtpolizei Zürich wegen eines Einbruchalarms zu einem Kiosk in den Kreis 5 aus. Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnte ein mutmasslicher Täter in einem Lager entdeckt und verhaftet werden. Der 37-jährige Mann wurde für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht.

Aktuelle Polizeibilder vom August 2020: