Der 39-jährige Mann und die 43-jährige Frau wurden am Mittwoch der Staatsanwaltschaft übergeben, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Am Samstag hatte die Polizei bereits einen 35-jährigen Taschendieb in Dachsen verhaftet. Gegen diesen liegt ausserdem eine Einreisesperre vor. Auch mit ihm setzt sich die Staatsanwaltschaft auseinander.

Weil am Rheinfall eine Häufung der Taschendiebstähle auszumachen ist, stationiert die Kantonspolizei dort ab kommendem Montag für zwei Wochen ihr Präventionsmobil. Sie arbeitet dabei mit der Schaffhauser Polizei zusammen.

