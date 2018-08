Am späten Samstagabend, rückte die Stadtpolizei Zürich wegen einer Messerstecherei an die Seepromenade aus. Beim Eintreffen wurden die Rettungskräfte sofort von Unbekannten, mutmasslich FCZ-Fans der Südkurve, mit Steinen und Flaschen angegriffen, schreibt die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung.