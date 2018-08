Wer am Donnerstagmittag am Zürcher Flughafen in den Flieger steigen wollte, musste erst mal lange warten. Grund dafür ist eine Übung für eine Flugshow der Patrouille Suisse für das «Erlebniswochenende», welches dieses Wochenende am Flughafen Zürich stattfindet. Zwar sagt der Mediensprecher der Luftwaffe aus, dass dies keinen Zusammenhang mit dem Flugverkehr des Flughafen Zürichs habe, beim Flughafen sieht das allerdings anders aus.