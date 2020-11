Grösserer Polizeieinsatz: Gegenstand sei ungefährlich

Am frühen Donnerstagmorgen habe eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich einen verdächtigen Gegenstand vor der Schaffhausertstrasse 26 entdeckt, so beschreibt die Polizei in ihrer Medienmitteilung den Hergang des Einsatzes.

Der folgende Polizeieinsatz führte dazu, dass die Schaffhauserstrasse zwischen dem Schaffhauserplatz und der Schindlerstrasse für jeglichen Verkehr gesperrt werden musste. Auch der öffentliche Verkehr war betroffen. So teilten die Verkehrsbetriebe Zürich VBZ mit, dass die Strecke zwischen Bahnhofquai und Schaffhauserplatz für den Trambetrieb der Linien 11 und 14 in beiden Richtungen gesperrt seien.

Rund zwei Stunden später gab es Entwarnung: Der verdächtige Gegenstand sei ungefährlich, meldet die Stadtpolizei Zürich. Die Verkehrssperre dürfte wohl bald aufgehoben werden. (mma)

