Für immer eingeschlafen: Zoo Zürich nimmt Abschied von Schneeleopard Villy

(sku) Wie der Zoo Zürich am Montag mitteilte, litt Villy seit längerem an Nierenversagen und Arthrose. Da sich der Gesundheitszustand des Tieres in den letzten Tagen trotz medizinischer Betreuung verschlechtert habe, sei er eingeschläfert worden. Mit 17 Jahren gehörte Villy laut Mitteilung zu den ältesten lebenden Schneeleopardenmännchen in Zoos.

Villy sei stets ein freundlicher Kater gewesen, heisst es weiter. Das Schneeleopardenmännchen kam 2006 nach Zürich, wo es mit der langjährigen Partnerin Dshamilja fünf Jungtiere zeugte. Diese leben heute in anderen Zoos in Europa und in den USA. Dshamilja starb bereits letztes Jahr knapp 19-jährig. In Zürich leben noch die zweijährigen Schneeleoparden Shahrukh und Saida. Letztere ist eine Enkelin von Villy und Dshamilja.

Weitere Bilder von Villy: