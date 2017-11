Gemäss einem Bericht der «NZZ am Sonntag» will die ETH in Zürich in den nächsten sieben Jahren rund 100 zusätzliche Professoren einstellen. Diese Zahl sei aber lediglich «eine Metapher, eine Zielgrösse» für das Wachstum bis 2024, sagte ETH-Präsident Lino Guzzella im Interview mit der «NZZ am Sonntag». «Vielleicht sind es dann auch etwas mehr oder weniger.»