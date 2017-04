Sehen Sie die Legalisierung von Cannabis in einzelnen US-Staaten als Beschleuniger für eine Freigabe in der Schweiz?

Gestern ist eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um das Budget für eine neue Volksinitiative zur Legalisierung von Cannabis zusammenzubringen. Denn wir meinen, dass der aktuelle Trend und die neuen Produkte dazu führen müssten, dass es einen normalisierten Umgang mit Cannabis in der Gesellschaft gibt. Allerdings deuten die Aktivitäten der Polizei nicht darauf hin, im Gegenteil. Darum ist es legitim, fast zehn Jahre nach der letzten Volksabstimmung eine neue Volksinitiative zu lancieren. Der Wissensstand hat sich verändert, es gibt neue Erkenntnisse. Die Legalisierung ist heute im Volk mehrheitsfähiger als damals.

Wer will die Volksinitiative lancieren?

Das Crowdfunding mache ich. Die Unterschriftensammlung wird, wenn das Budget zusammenkommt, zusammen mit dem Verein Legalize it! gemacht, dem ältesten Verein auf diesem Gebiet in der Schweiz. Er hat den Initiativtext bereits vorbereitet. Es ist frustrierend: Jetzt können die Leute legal THC-armes Cannabis kaufen, werden aber vor den Läden immer noch von der Polizei eingeschüchtert.

Der Cannabis-Handel boomt. Vergangenen August hat der Bund den Handel mit THC-armem Cannabis genehmigt. Das schweizerische Handelsblatt verzeichnet unter dem Stichwort «Cannabis» im Jahr 2017 bereits 13 Neueintragungen von Firmen. Wie stark ist ihre Firma seit letztem August gewachsen?

Sehr stark. Wir hatten jahrelang gearbeitet, ohne zu wissen, ob wir mit unserem Hauptprodukt je durchkommen. Kurz vor der Zulassung ging uns das Budget langsam aus, wir mussten den Betrieb herunterfahren. Als wir am 6. August dann die Zusage des Bundes erhielten, wendete sich das Blatt. Vorher waren wir zeitweise nur noch drei Leute im fixen Team. Jetzt arbeiten gegen 30 Leute täglich für uns, wobei nicht alle vollzeitangestellt sind. Wir haben auch neue Standorte, nachdem wir anfangs nur mit der Gärtnerei in Ossingen arbeiteten.

Warum waren Sie früher startklar als die meisten Konkurrenten?

Als wir 2014 mit der Firma Blühauf in Ossingen anfingen, gab es neben uns in der Schweiz drei Firmen, die auf dem gleichen Gebiet arbeiteten. 2015 gründeten wir Bio Can, weil wir uns auch im Bereich medizinisches Cannabis etablieren wollten. Die Gärtnerei in Ossingen war vorher zehn Jahre lang stillgelegt. Sie war aber in den 1990er-Jahren schon in diesem Bereich tätig.

Ihr Geschäftspartner Markus Walther war damals mit Duftsäckchen im Hanf-Geschäft.

Er hat das Duftsäckchen sozusagen erfunden, nachdem er eine Grauzone im Gesetz entdeckt hatte. In Ossingen wurde nie illegal gearbeitet. Man hat einfach das Gesetz genau interpretiert. Als nach dem Millennium das Gesetz geändert wurde, fing die Repression an, zuerst im Kanton Zürich, dann in Basel, Bern, zuletzt im Tessin. In der Folge übernahmen Kriminelle den Hanfhandel, die breite Masse zog sich zurück. Diese Gefahr besteht auch jetzt, wenn sie sehen, dass sich mit legalem, THC-armem Hanf fast gleich hohe Gewinne wie mit illegalem Cannabis erzielen lassen. Deshalb wollen wir mit unserer Preispolitik eher in die Kategorie eines Tabakersatzprodukts kommen, nicht eines Cannabisprodukts.

Wird man damit reich?

Am Anfang, als noch keine Mitbewerber da waren, konnte man davon profitieren. Für jemanden, der eine Gärtnerei hat, ist es immer noch attraktiver als, sagen wir, Gurken und Tomaten. Längerfristig gibt es jedoch nichts, was den jetzt noch hohen Preis von 13 Franken pro Gramm rechtfertigt