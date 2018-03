Die Winterthurer Stadtpolizei hat am Montagabend einen mutmasslichen Drogenhändler verhaftet. In seinem Keller fand Diensthündin «L'Isy the Horde of Angels» anlässlich der anschliessenden Hausdurchsuchung mehrere tausend Franken Bargeld, fast 50 Gramm Haschisch und rund 90 Gramm Kokain.