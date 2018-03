Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhren kurz vor 12 Uhr zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren auf dem Sihlquai in Richtung Escher-Wyss-Platz, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte.

Vor dem Lichtsignal beim Escher-Wyss-Platz mussten sie auf der zweispurigen Strasse an vorderster Stelle verkehrsbedingt anhalten. Als die Ampel auf Grün wechselte, beschleunigten die nebeneinander stehenden Autofahrer ihre Fahrzeuge und fuhren parallel und in hohem Tempo durch die s-förmig geführte Strasse beim Escher-Wyss-Platz in Richtung Hardturm.

Bei der Verengung von zwei Spuren auf eine Spur, Höhe Hardturmstrasse 3, berührten sich die beiden Autos seitlich. Darauf wurde einer der Wagen nach rechts gegen die abwärtsführende Hardbrückenrampe geschoben und kollidierte heftig mit der Betonmauer.