Das also ist Cassis’ Reset-Knopf: die Umbenennung des Rahmenabkommens und die Betonung der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Die zweite Schiene ist: juristische Aufklärungsarbeit.

Cassis drückte sich nicht um das Thema mit der grössten Sprengkraft. Der Streitbeilegung oder eben den «fremden Richtern». «Wir Schweizer würden nie akzeptieren, dass ein ausländisches Gericht unser Recht auslegt», sagte Cassis und erntete dafür Applaus. Doch dann folgte der zweite Satz: «Die EU sieht das ähnlich.» Die Forderung der EU, dass ihr Gericht die EU-Regeln für den Zugang zu ihrem Binnenmarkt auslegt, sei nachvollziehbar. Ein ausländischer Autofahrer müsse sich auch an die Tempolimiten in der Schweiz halten, könne sich nicht auf das Gesetz in seiner Heimat beziehen. Und so verhalte es sich auch bei Streitfragen mit Brüssel. Wo EU-Recht betroffen ist, wollen EU-Richter mitreden. Beim bilateralen Recht wolle aber auch die Schweiz mitentscheiden. «Ein unabhängiges Schiedsgericht wäre eine interessante Option. Wir prüfen sie», sagte Cassis.

Der Aussenminister appellierte an die «liebe SVP», gemeinsam den «Reset-Knopf» zu drücken, und er versprach: «Kommen wir zu keinem Ergebnis innerhalb der festgelegten Leitplanen, wird es keinen Deal mit der EU geben. Punkt.» Die Schweiz könne frei entscheiden, doch alles habe seinen Preis: «Denken Sie an die 60 Rappen.»

Wohlstand? Demokratie!

Christoph Blochers Antwort auf Cassis’ Avancen kam postwendend. Dessen Namenskreation «Marktzugangsabkommen» ist für ihn blanker Hohn. Er nennt das Rahmenabkommen schlicht: «Vertrag zur Abschaffung der schweizerischen direkten Demokratie». Bei Cassis geht es beim Abkommen um Wohlstand. Bei Blocher darum, dass «die EU Schweizer Gesetze erlassen kann.» Der Grund für unseren Wohlstand sei nicht das «Geschwätz über Globalisierung und bilaterale Verträglein.» Sondern Unabhängigkeit, Demokratie, bewaffnete Neutralität und Marktwirtschaft.

Cassis’ Appell an das Portemonnaie verhallte also. Den «Reset-Knopf» muss er ohne die SVP finden. Blocher fand nach seinem Nachhilfeunterricht trotzdem versöhnliche Worte für Cassis: «Die SVP hat ihn zu recht gewählt.» Der Abend gebe ihm Hoffnung. Doch er kenne diesen «Sauladen» in Bern: «Sie wollen den Volkswillen weghaben.» Gauner, die den Schweizern ihr Stimmrecht rauben.