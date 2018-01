In Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Winterthur konnte die Kantonspolizei Zürich am Montag in Zürich und Glattfelden vier mutmassliche Enkeltrickbetrüger verhaften. Kurz vor 12 Uhr meldete sich der Ehemann einer 69-jährigen Frau bei der Einsatzzentrale der Winterthurer Polizei und sagte, sie hätten soeben einen Anruf eines Trickbetrügers erhalten, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Einsatzkräfte rückten unverzüglich aus und informierten die Kantonspolizei. Der Enkel habe für einen Wohnungserwerb mehrere zehntausend Franken verlangt. Das Opfer stellte dem Anrufer in weiteren Gesprächen knapp 70'000 Franken in Aussicht. Bei der vereinbarten Geldübergabe in Zürich verhafteten die Polizisten schliesslich drei mutmassliche Betrüger.

Weiterer Anruf

Eine 73-jährige Frau informierte gegen 13 Uhr die Kantonspolizei, dass ein angeblicher Bekannter angerufen und 30'000 Franken für eine Kostengutsprache nach einem Verkehrsunfall verlangt habe. Der Anrufer wurde bei der anschliessenden Geldübergabe am Wohnort des Opfers verhaftet.