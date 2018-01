Mehrere Stunden Dunkelheit in Affoltern am Albis als Folge eines Autounfalles: Am Freitagnachmittag war eine Autofahrerin verunfallt und dabei gegen einen Elektro-Verteilkasten gefahren. Die 59-jährige Frau wurde verletzt ins Spital gebracht, wie die Zürcher Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Das Fahrzeug der Frau touchierte bei einem Kreisel die Mittelinsel. Danach geriet es über den rechten Strassenrand hinaus, fuhr auf den Verteilkasten auf und blieb dann auf dem Trottoir stehen. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Wegen des Unfalls und für die Reparatur des Verteilkastens musste in einem Teil von Affoltern am Albis der Strom ausgeschaltet werden. Ungefähr um 22 Uhr konnte der Strom wieder eingeschaltet werden.