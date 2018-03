Die Flughafen Zürich AG hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Bei den Passagierzahlen gab es 2017 gar ein Allzeithoch, wie Unternehmenschef Stephan Widrig an der Bilanzmedienkonferenz am Freitag in Kloten sagte. Gestiegen ist auch der Gewinn. Er beträgt 285,5 Millionen Franken.