Eigentlich kontrollierten die Kantonspolizisten den Betrieb am letzten Freitag, dem 29. März, in einer anderen Angelegenheit, als sie auf eine professionell betriebene Hanf-Indooranlage stiessen, teilte die Kapo Zürich heute in einer Medienmitteilung mit. Der Inhalt, über 1400 Hanfpflanzen, wurde sichergestellt. Die gesamte Einrichtung sowie die Pflanzen mussten fachgerecht entsorgt werden. Der Betreiber, ein 61-jähriger Schweizer, wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis zugeführt, heisst es in der Mitteilung weiter. (sho)

