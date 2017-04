Der 17-jährige Velofahrer war gegen 15.30 Uhr am Sonntag auf dem Radweg in Nänikon entlang der Grabenstrasse Richtung Grossrietstrasse unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem vortrittsberechtigten Personenwagen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Der Velofahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen.