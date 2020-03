Zürich versorgt Obdachlose auch tagsüber — per sofort Ganztagsbetrieb während Corona-Krise

Die Notschlafstelle und die Nachtpension stellen per sofort auf Ganztagsbetrieb um, so dass die Räumlichkeiten auch tagsüber genutzt werden können, wie die Stadt Zürich am Montag mitteilte.

Zusätzlich erhalten Suchtkranke am Depotweg eine Kontakt-und Anlaufstelle. Der Platz wurde bis zum 16. März als Strichplatz genutzt, musste aber auf Anordnung des Bundes geschlossen werden.

Offen bleiben die fünf Sozialzentren der Stadt Zürich. Beratungen oder die Aufnahme neuer Fälle erfolgten jedoch nach Möglichkeit online, telefonisch oder per Korrespondenz, heisst es in der Mitteilung.