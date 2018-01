Zürich wählt am 4. März, und einmal mehr sehnt sich das bürgerliche Lager danach, die rot-grüne Dominanz in der Regierung der grössten Schweizer Stadt zumindest abzuschwächen. Zur Erinnerung: Sechs von neun Stadträten sind politisch rot-grün. Die SP ist dabei mit vier Stadtratsmitgliedern tonangebend, zumeist harmonisch begleitet von Daniel Leupi (Grüne) und Richard Wolff (AL).

Allerdings tickt Zürich gar nicht so links, wie es die Regierungszusammensetzung vermuten lässt. Im Stadtparlament herrschte in den letzten vier Jahren eine Pattsituation – zumindest, wenn die Grünliberalen mit SVP, FDP und CVP stimmten, wie in finanzpolitischen Fragen geschehen. Mit anderen Worten: Das vermeintlich rot-grüne Zürich ist eine gespaltene Stadt. Rund die Hälfte der Wählerschaft wählt bürgerlich-liberal, wenn es gilt, sich für eine Partei zu entscheiden.

SP brauchte Partner

Diese Spaltung hat Tradition. So ist die SP zwar seit 1907 wählerstärkste Partei in Zürich. Doch für eine absolute Mehrheit im Parlament reichte es ihr nur zu Zeiten des «roten Zürich» in den 1930er-Jahren. In den Jahrzehnten danach war die SP stets auf Partner in der Mitte angewiesen, um in Zürich prägend mitwirken zu können. Zu finden waren diese beim Freisinn, aber auch beim Landesring der Unabhängigen (LdU) und bei der EVP. Auch nachdem 1986 die Grünen und vier Jahre später die AL ins Stadtparlament einzogen, blieben die Mehrheitsverhältnisse dort knapp.