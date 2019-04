Pornographie, Gewaltdarstellungen, Ehrverletzungen, Drohungen und Nötigungen von Minderjährigen haben sich auch im Kanton Zürich vermehrt auf das Smartphone verschoben. Oft ist Jugendlichen aber gar nicht bewusst, was verboten ist und was nicht. Die Kantonspolizei wird nun ein Merkblatt an Schülerinnen und Schüler verteilen.