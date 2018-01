Isabel Bartal (SP, Zürich) hielt dagegen: Sie erinnerte daran, dass sich 2008 in einer Volksabstimmung 80 Prozent des kantonalzürcher Stimmvolks für eine Verschärfung des Hundegesetzes aussprachen. Die SP-Kantonsrätin verwies auch auf eine Studie des kantonalen Veterinäramts, wonach 80 bis 90 Prozent der Kursbesucherinnen und -besucher die so erworbenen Kenntnisse für nützlich halten.

«Im Kanton Zürich gibt es rund 60'000 registrierte Hunde», so Bartal weiter. «Das sind zu viele, als dass sich der Staat aus der Verantwortung nehmen kann.» Ausserdem sei laut der Studie die Zahl der Bissverletzungen von 587 im Jahr 2007 auf 535 im Jahr 2014 gesunken – während gleichzeitig die Zahl der Hunde im Kanton Zürich um rund 2300 stieg. Die Abnahme der Bissverletzungen sei zwar statistisch nicht signifikant. Es lasse sich daraus aber nicht ableiten, dass die Kurse nichts bringen. Bartals Fazit: «Die FDP und die SVP ignorieren den Volkswillen. Und dürften Hunde abstimmen, würden sie sich sicher für eine artgerechte Haltung und Hundekurse aussprechen.»

Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) warb vergeblich für den Gegenvorschlag, den der Regierungsrat als Antwort auf die Forderung nach einer Abschaffung der Hundekurs-Pflicht erarbeitet hatte. Die Regierung wollte den Umfang der Hundekurse verringern, dafür aber die heute nur für grosse, massige Hunde geltende Kurspflicht auf alle Hunde ausdehnen. Die Kurse sollten laut dem regierungsrätlichen Gegenvorschlag eine zweistündige Theorielektion und sechs Lektionen mit Hund umfassen. «Jeder Hund verdient es, dass sich der Hundehalter mit ihm auseinandersetzt», so Heiniger.

Sechsjähriger Bub zu Tode gebissen

Die Mehrheit sah es anders, wobei, wie erwähnt, die CVP den Ausschlag gab. Josef Widler (CVP, Zürich) begründete die Haltung seiner Partei damit, dass die Zahl der Hundebissverletzungen auch nach Einführung der Kurspflicht praktisch unvermindert blieb. Ausserdem sehe er als Hausarzt viel mehr gefährliche Katzen- als Hundebissverletzungen.

Er erinnerte an die Vorgeschichte des Kursobligatoriums: Drei Pitbulls hatten in Oberglatt 2005 einen sechsjährigen Buben zu Tode gebissen. Widlers Fazit: «Ein Kind wurde totgebissen, und man verfiel dem Irrglauben, mit Kursen Einhalt zu gebieten.» Bruno Amacker (SVP, Zürich) doppelte nach: «Gesetzgebung darf sich nicht an extremen Einzelfällen, sondern muss sich am Durchschnittsfall ausrichten.» Daniel Heierli (Grüne, Zürich) konterte: «Das Gesetz soll erreichen, dass der normale, durchschnittliche Hund gut erzogen ist.»

Welche Haltung sich durchsetzt, wird die Schlussabstimmung in vier Wochen zeigen.