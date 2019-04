Mutter und Sohn kündeten am 24. Februar an, dass sie für drei Wochen in die Ferien gehen würden, tauchten seither aber nicht mehr an ihrem Wohnort in Opfikon auf, sagt die Kapo Zürich auf Anfrage. Der Kindesvater meldete dies der Polizei, welche nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Wie diese Zeitung nun auf Anfrage erfuhr, handelt es sich bei der Mutter ursprünglich um eine Deutsche, welche mit ihrem Sohn Ferien im süddeutschen Raum machen wollte. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass die Familie nach Deutschland abgereist ist, allerdings nicht in den Süden. Wieso die Mutter falsche Angaben zu ihrem Reiseziel gemacht hatte, ist unklar.

Postkarten aus Spanien

Gemäss «20 Minuten» lebt die 54-Jährige getrennt von ihrem Ehemann. Dieser hatte im März Besuchsrecht, traf die beiden zu Hause jedoch nicht an, worauf er die Polizei verständigte. Er vermute die beiden entweder in Deutschland oder in Spanien. Von Spanien habe er in der Zwischenzeit bereits zwei Postkarten erhalten. «In Deutschland könnte sie auch sein, weil sie ursprünglich aus Berlin stammt und ihre Heimat sehr vermisst.»

Es sei nicht das erste Mal, dass die Mutter mit ihrem Sohn einfach so verschwunden sei, sagt der Ehemann zu «20 Minuten». Letztes Mal sei sie rasch wieder aufgetaucht. «Jetzt aber hat sie ihre Wohnung gekündigt, das Kennzeichen für ihr Auto abgegeben und Bargeld mitgenommen.»

Die vermisste Frau ist zirka 167 Zentimeter gross und hat eine kräftige Statur. Sie hat dunkelbraune, schulterlange Haare und braune Augen. Bezüglich der Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Der vermisste Knabe ist rund 110 Zentimeter gross und hat eine schlanke Statur. Er hat dunkelblonde, leicht gewellte Haare und braune Augen. Bezüglich der Bekleidung können ebenfalls keine Angaben gemacht werden.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (chm/watson)

