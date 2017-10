«Eingespielt und speditiv»

Nach 20 Minuten sind die Figuranten gerettet, Haus und Scheune im Unteren Schönenberg gesichert und der fingierte Brand gelöscht. Übungsleiter Claudio Schildknecht ist zufrieden: «Die Mannschaft war eingespielt und speditiv.» Im Anschluss wird Einsatzleiter Marcel Bögli zum Leutnant befördert. Seine Kameraden Kevin Lüchinger und Roman Probst rücken zum Korporal auf. Das Schlusswort hat der Bergdietiker Vizeammann Urs Vogel (SVP): «Es zeigte sich, wir haben eine gut ausgebildete Feuerwehr. Hoffen wir, dass sie selten zum Einsatz kommt.» Beeindruckt ist auch Leandro (6). Er zupft an seinem rotgelben Kostüm und eigentlich erübrigt sich die Frage, was er einst werden will: «Füürwehrmaa!»