Noch nie standen in der Schweiz so viele Wohnungen leer wie 2018. Wir zeigen die Situation in jeder einzelnen Gemeinde, im Kanton Zürich und in der Schweiz.

Der Trend zeigt: Investoren suchen ihr Heil in günstigen Drei-Zimmer-Wohnungen – und bauen so an der Nachfrage vorbei.

Die Situation im Bezirk Dietikon: