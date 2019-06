Noch ist erst ein kleiner Teil der Limmattalbahn erstellt: Am 31. August wird am Schlierefäscht die erste Etappe eröffnet, die rund drei Kilometer lang ist. Daraufhin werden die Bauarbeiten für die zweite Etappe, die mit rund zehn Kilometern deutlich länger ist, aufgenommen. Diese dauern bis im Dezember 2022. Dennoch ist bereits heute klar: Der Kredit über 755 Millionen Franken, den die Kantone Zürich und Aargau sowie der Bund bewilligt hatten, muss nicht ganz ausgeschöpft werden. Dies gab Daniel Issler, Geschäftsführer der Limmattalbahn AG, am Mittwochabend an einer Informationsveranstaltung in Zürich Altstetten bekannt. Auf eine kritische Frage einer Anwohnerin, die den Betrag von 755 Millionen Franken als «reine Fantasiezahl» bezeichnete, sagte Issler nicht nur, dass die Kosten am Ende unter der bewilligten Kredithöhe liegen werden – er versprach es gar. Er gehe diesbezüglich jede Wette ein.

Der Kredit dürfte gemäss heutigem Wissensstand voraussichtlich um rund zehn Prozent unterschritten werden: «Wir werden unter 700 Millionen bleiben», stellte Issler in Aussicht. Denn für die erste Etappe, welche die Verlängerung des Zürcher Zweier-Trams vom Farbhof in Altstetten ins Schlieremer Zentrum umfasst, war mit Kosten von 195 Millionen Franken gerechnet worden. Die aktuelle Prognose kurz vor dem Abschluss der Arbeiten geht nun von 169 Millionen Franken aus. Und auch für die zweite Etappe sieht es gemäss Issler nach den bisher erfolgten Auftragsvergaben gut aus. In Altstetten informierten die Limmattalbahn AG, die zuständige Bauleitung und die Stadt Zürich über die bevorstehende zweite Etappe und die Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr und den motorisierten Individualverkehr im Stadtzürcher Quartier. Dort steht die Anbindung der Limmattalbahn vom Farbhof an den Bahnhof Altstetten an. Eine Ausnahmesituation Baustellensituationen seien immer Ausnahmesituationen, sagte Esther Arnet, die Direktorin der Stadtzürcher Dienstabteilung Verkehr. Eine derartige Grossbaustelle bringe natürlich Umwege und gewisse Einschränkungen mit sich. Doch sei alles geplant und geprüft worden. «Wir sind sicher, dass es nach einer Eingewöhnungszeit von etwa zwei Wochen am Ende gut laufen wird.» In der zweiten Bauetappe wird zudem die Limmattalbahn von Schlieren über Urdorf und Dietikon in den Aargau nach Spreitenbach und Killwangen verlängert. Wie die Bautätigkeit dort ablaufen wird und welche Auswirkungen diese mit sich bringen werden, wird die Limmattalbahn AG an zwei weiteren Anlässen erläutern. Am 25. Juni wird eine Informationsveranstaltung für Schlieren und Urdorf stattfinden (Aula Kantonsschule Limmattal), am 27. Juni eine solche für Dietikon (Gemeinderatssaal Stadthaus). Dietikon profitiert von Schlieren In der Stadt Dietikon wird der Bau der Limmattalbahn zu zahlreichen Einschränkungen führen. In Teilen der Bevölkerung und beim Gewerbe bestehen angesichts dieser Grossbaustelle Bedenken. Deshalb müsse alles unternommen werden, um die negativen Folgen so gering wie möglich zu halten, hatte CVP-Gemeinderat Martin Christen kürzlich in einer Interpellation gefordert.

