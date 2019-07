Beat Kamm ist seit April Präsident des Branchenverbands Zürcher Wein. Sein Weingut ist ein traditionsreiches Haus: Schloss Teufen im unteren Tösstal, kurz vor dem Zusammenfluss der Töss mit dem Rhein. Die Weine reifen dort in Kellern aus dem Jahr 1638. Kamm betreibt das Gut in fünfter Generation. Die heute startende, etwa einmal pro Generation stattfindende Fête des Vignerons in Vevey, wo der Kanton Zürich am 4. August seinen Kantonstag hat, lässt sich der 45-Jährige nicht entgehen. «Das muss man einfach mal gesehen haben», sagt Kamm.

Am 4. August präsentiert sich der Kanton Zürich an der Fête des Vignerons. Wie stehts um die Zürcher Weine? Was sind die wichtigsten Entwicklungen?

Beat Kamm: Wir haben einen wunderbaren 2018er-Wein. Der Weisse ist schon auf dem Markt. Jetzt kommen dann bald die Roten. Doch man muss den Markt bearbeiten.

Wie können sich die Zürcher Weine gegenüber der internationalen Konkurrenz behaupten?

Wir sind sehr zufrieden. Der Kanton Zürich ist einer der grössten Märkte in der Schweiz. Und lokaler Konsum ist derzeit ein grosses Thema. Wir schwimmen auf einer Welle und haben viel Goodwill vonseiten der Konsumenten. Es gibt ja den Spruch: Regional ist das neue Bio. Das Lokale geniesst einen hohen Stellenwert.

Lässt sich das beziffern?

Letztes Jahr ernteten die Zürcher Weinbauern 5,4 Millionen Kilo Trauben, so viel wie seit zehn Jahren nicht mehr. Im Durchschnitt sind es pro Jahr 4 Millionen Kilo.

Findet die Produktion den erwünschten Absatz?

Das ist sehr personenbezogen. 30 bis 40 Prozent der Weingüter könnten problemlos mehr verkaufen, bei weiteren 30 bis 40 Prozent ist der Absatz okay – und 20 Prozent haben Schwierigkeiten; vielleicht, weil sie nicht so gute Verkäufer sind.

Bei welchen Winzern läuft es problemlos?

Zum Teil sind das sehr unkonventionelle Frauen und Männer. Es hat viel mit der Person und dem Auftreten zu tun, aber auch mit der regionalen Lage. Wenn ein Weinkeller mitten auf dem Platz Zürich präsent ist, hat er es einfacher als in der Peripherie. Das Spektrum reicht ja vom Kleinstwinzer mit einem halben Hektar Land bis zu Volg als grösstem Deutschschweizer Traubenaufkäufer und zur Staatskellerei als grösstem Zürcher Aufkäufer.

Wie entwickeln sich die Verkaufszahlen?

Wir sind froh, wenn wir den Marktanteil des Zürcher Weins halten können. Herr und Frau Schweizer trinken durchschnittlich 36 Liter Wein pro Jahr; früher waren es 40 Liter.