Hans Egloff tritt im Oktober nicht mehr zu den Nationalratswahlen an. Nach acht Jahren in Bundesbern verzichtet der Aescher auf eine erneute Kandidatur, wie die Parteileitung der SVP des Kantons Zürich am Dienstagabend mitteilte. «Ich habe jetzt 24 Jahre in Parlamenten verbracht», sagt der 59-Jährige, der 1995 in den Zürcher Kantonsrat gewählt wurde. Er habe für sich eine Auslegeordnung gemacht und entschieden, in anderen Bereichen «noch mal richtig etwas anzupacken». Seine Arbeit als Rechtsanwalt habe sicher eine Rolle gespielt, sagt er. Auch als Präsident des Hauseigentümerverbands der Schweiz und des Kantons Zürich und als Verwaltungsratspräsident der Limmattalbahn AG will er sich weiter voll engagieren.

Die kantonale SVP-Parteileitung war überrascht, als Egloff intern kommunizierte, dass er nicht mehr zur Verfügung stehe. «Wir haben nicht damit gerechnet», sagt SVP-Kantonalpräsident Patrick Walder. Aber er verstehe gut, dass Egloff anderen Tätigkeiten wieder mehr Zeit einräumen wolle. Die Zürcher SVP sei für die Wahlen zwar stark aufgestellt, dennoch sei sein Abgang ein Verlust. «Wir haben ihn als Nationalrat sehr geschätzt. Er war engagiert und hat immer gute Resultate erzielt», so Walder.

Politik in die Wiege gelegt

Geprägt von den politischen Aktivitäten seines Vaters, dem im Januar verstorbenen Zürcher alt Stadtrat Kurt Egloff (SVP), engagierte sich Hans Egloff bereits früh in der Politik. Mit 17 Jahren gründete er die Junge SVP Schweiz mit. Von 1995 bis 2011 politisierte er für die SVP im Zürcher Kantonsrat. Dabei brachte er auch seinen beruflichen Hintergrund als Rechtsanwalt ein. In den letzten vier Jahren als Kantonsrat präsidierte er die Justizkommission.

Schon damals hegte Egloff politisch auch nationale Ambitionen, doch 2003 und 2007 verpasste er die Wahl in den Nationalrat knapp. Nachdem Hans Rutschmann im März 2004 vom ersten Ersatzplatz in die grosse Kammer nachrutschte, erbte Egloff den Ersatzplatz. Bei den Wahlen 2007 blieb er als bester Überzähliger auf dem Ersatzplatz. Eine Gelegenheit, über die Hintertür in den Nationalrat zu gelangen, ergab sich für ihn allerdings nicht. Auch bei Egloffs Wahl 2011 waren die Voraussetzungen nicht einfach. Aber seine Hartnäckigkeit wurde belohnt. Vom 15. Listenplatz aus erzielte er das zehntbeste Ergebnis und sicherte sich einen der elf Zürcher SVP-Sitze. Im Nationalrat setzte Egloff sich von Anfang an konsequent für seine Kernthemen ein: das Hauseigentum und die Interessen des Limmattals.

Hört man sich bei politischen Freunden und Kontrahenten um, ist Egloff bekannt für seine sachliche, lösungsorientierte Arbeitsweise – auch über die Parteigrenzen hinaus. Besonders gut gepasst habe ihm in den acht Jahren im Nationalrat die Kommissionsarbeit. Bei den «gepflegten Debatten um die Sache» sei der Gestaltungsspielraum gross. Im Gegensatz zu den Debatten im Plenum: «Das ist mehr ein Schaulaufen der Pfauen», sagt er.