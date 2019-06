Es ist ein ungewohntes Bild. In der überschaubaren Küche des alten Schulhauses in Schlieren brutzelt ein uniformierter Polizist in aller Seelenruhe Pouletschenkel um Pouletschenkel, rührt zur Abwechslung in der köchelnden Sauce und schneidet Ananasrondellen zu Vierteln. Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Polizisten, sondern um Martin Litscher, den ranghöchsten Gesetzeshüter des Limmattals. «Kochen liegt meiner Familie im Blut. Mein Bruder betreibt gar ein eigenes Catering, daher bin ich mit Abläufen in Grossküchen vertraut», sagt er. Im Rahmen des Projekts «Cook with a Cop» bekochte der Chef der Regionalabteilung Limmattal und Albis der Kantonspolizei am Donnerstagabend rund 20 Migrantinnen und Migranten. Als Rahmenprogramm hielt Claudia Brandenberg vom Vernetzungsprogramm Brückenbauer der Zürcher Kantonspolizei einen Vortrag über häusliche Gewalt. Sie sei froh gewesen, dass der Anlass «Cook with a Cop» und nicht «Cook a Cop» heisst, sagte sie und hatte die Lacher des Publikums auf sicher.

Litscher ist mit einer Kamerunerin verheiratet und hat daher einen guten Draht zur schwarzen Community in der Schweiz, wie er sagt. Entstanden ist die Idee zu dieser Aktion aber in Schlieren. Anlässlich der Einweihung des neuen Polizeipostens lernte er Apiyo Brändle-Amolo kennen. Was er nicht wusste: Die Schlieremer Gemeinderätin und Präsidentin der SP Migranten und Migrantinnen Kanton Zürich arbeitet bereits seit Jahren mit regionalen Stadtpolizeien und der Kantonspolizei Zürich in Projekten zur Bekämpfung von Racial Profiling zusammen. «Im Scherz fragte sie mich, ob ich nicht für eine Gruppe Migrantinnen kochen möchte. Aus diesem Witz wurde schnell Ernst», sagt Litscher.

Es gibt keine inoffizielle Polizei

Dies ist bereits der zweite Anlass, den Brändle-Amolo und Litscher organisieren. Vor einigen Wochen veranstalteten sie einen Themenabend zu «Racial Profiling», an dem vorwiegend junge Männer teilnahmen. Eingeladen sind Migrantinnen und Migranten, ungeachtet dessen, ob sie über einen Schweizer Pass verfügen, Asylsuchende oder Sans-Papiers sind. Zahlreiche Teilnehmer erfuhren durch die Gruppe «Black Excellence» (siehe Text rechts) vom Anlass.