Grün Stadt Zürich und die Naturschützer des Vereins Pro Üetliberg haben unterschiedliche Auffassungen davon, wie ein gesunder Wald auszusehen hat. Nachdem im vergangenen Winter der Verein bereits – erfolglos – eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Fällung von rund 2100 Bäumen eingereicht hatte, verleiht er seinem Anliegen nun noch mehr Nachdruck. So reichte Pro Üetliberg kürzlich eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Baudirektion des Kantons Zürich ein. Pro-Üetliberg-Sprecher Paul Hertig sagt auf Anfrage, dass man mit diesem Schritt ein Moratorium fordere und den Umgang mit dem Wald grundlegend klären wolle. «Im vergangenen Winter bekämpften wir den Holzschlag im Gebiet um den Denzlerweg. Nun wehren wir uns aber gegen weitere mögliche massive Holzschläge in den kommenden Wintern.» So stehe der vollzogene Holzschlag in Widerspruch zu den Schutzzielen des Üetlibergs, heisst es in der Beschwerde. «So verlangt etwa der eidgenössische Landschaftsschutz die ungeschmälerte, naturnahe Erhaltung des Gebiets», schreibt der Verein weiter. Solche Eingriffe wie im vergangenen Winter seien damit zu unterlassen.

Bereits im vergangenen Oktober, als die Aufsichtsbeschwerde gegen den Holzschlag einging, argumentierte der damalige Vorsteher der Baudirektion, Markus Kägi (SVP), damit, dass dieses Vorgehen sehr wohl mit den Schutzzielen einhergehe. Denn das Ziel sei es, lichte Waldbestände zu erhalten, hiess es damals. Die Eingriffe seien notwendig, um die in der Schutzverordnung festgelegten Lebensräume zu ermöglichen.