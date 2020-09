Warum die katholische Kirche Urdorf mit dem Kloster Engelberg feiert

Das Antlitz von Niklaus von Flüe strahlt auf die Sitzbänke in der Katholischen Kirche Heiliger Bruder Klaus in Urdorf. Der Schutzpatron des Gotteshauses ist im farbigen Kirchenfenster verewigt. Morgen Freitag ist der Namenstag des Heiligen. Gefeiert wird das Patrozinium aber erst am Sonntag. Dann erhalten die Urdorfer Katholikinnen und Katholiken Besuch. Abt Christian Meyer vom Kloster Engelberg wird den Gottesdienst halten. Dies nicht nur, um den Schutzpatron der Kirche und der Benediktinerabtei zu ehren, sondern um ein besonderes Jubiläum zu begehen. Das Kloster Engelberg feiert dieses Jahr sein 900-jähriges Bestehen.

Obwohl Urdorf und die Berggemeinde im Kanton Obwalden gut 85 Kilometer trennen, sind deren Geschichten eng miteinander verknüpft. «Die Beziehungen zwischen Urdorf und Engelberg reichen beinahe bis zur Gründung des Klosters zurück», sagt Urdorfs katholischer Pfarrer Max Kroiss. Anlässlich des Jubiläums befasste er sich mit den historischen Begebenheiten. Dafür unternahm er auch einen Ausflug ins Staatsarchiv des Kantons Zürich.

Dort befindet sich nämlich eine 217 Zentimeter lange Schriftrolle aus dem Jahr 1423, auf der die Hofrechte des Engelberger Abts in Urdorf neu festgehalten wurden. «Der Besuch des Abts des Klosters Engelberg ist etwas Besonderes für unsere Kirchgemeinde, doch früher war es üblich, dass er zwei Mal im Jahr vorbeikam», verrät Kroiss. Der Vorsteher des Klosters war nämlich Herr über Land und Leute in Urdorf.

Engelberger Abt regierte Land und Leute in Urdorf

1124 erstmals urkundlich erwähnt, wird Urdorf neben anderen Ortschaften in der 1179 ausgefertigten Stiftungsurkunde des Klosters Engelberg aufgeführt. Bis zur Reformation im 16. Jahrhundert besass das Kloster in der Gemeinde Grund- und Gerichtsrechte. «Dies, weil Urdorf zu den Stammlanden des Klostergründers Konrad von Sellenbüren gehörte», erklärt Kroiss. Laut Überlieferung besuchte der Abt Urdorf im Mai und im Herbst, um vor den Hofleuten und den Inhabern von Erb oder Lehen Gerichtstag zu halten.