Obwohl es bis zum Baubeginn noch einige Zeit dauert, müssen die Barackenmieter ihr Zuhause Ende März verlassen. «Die vorzeitige Räumung der Baracke ist ein riesiger Verlust. Die Baracke steht für einen Freiraum, in dem die Leute sich auf entspannte Art treffen, eine gute Zeit zusammen verbringen und Kultur in intimem Rahmen erleben können», sagt Andrea Kirchhofer. Zusammen mit Freunden hat sie in der Baracke schon einige Musikprojekte lanciert und selber viele Konzerte gegeben.

«In vielen Agglomerationsgemeinden fehlt es an Kulturangeboten und ansprechenden Treffpunkten. Freiräume, die so eine Eigeninitiative ermöglichen, verschwinden immer mehr und werden abgebrochen», sagt Kirchhofer. In der Folge decke sich die lokale Bevölkerung in der nahegelegenen Stadt mit Kulturangeboten ein. Davon ausgehend sieht Kirchhofer die Gefahr von gesichts- und leblosen Siedlungen: «Die Menschen arbeiten ausserhalb und kehren zum Schlafen in die Agglo zurück. Dort aber haben sie keine Ambitionen, sich zu vernetzen und sich für ein interessantes Leben in der Gemeinde einzusetzen», sagt die Musikerin.

Die Gemeinde Regensdorf hat sich zusammen mit den Mietern für eine Verlängerung des Vertrages eingesetzt. Die BVK aber hält am Kündigungstermin diesen Frühling fest.