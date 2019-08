Nun findet die Parade bereits zum 28. Mal statt. Ihre diesjährige Ausgabe fällt in einen Zeitraum, in dem eines epochalen Festivals gedacht wird, das vor 50 Jahren über die Bühne ging: Woodstock. Doch was hat die Street Parade mit dem Grossereignis der Hippie-Kultur von Mitte August 1969 zu tun? Es gibt Verbindungen. Und sie reichen über Zufälle hinaus. Zufälle wie die Tatsache, dass Street-Parade-Gründer Krynski im Woodstock-Jahr 1969 geboren wurde. Da sind zum Beispiel die Mottos der Street Parade, die sich an Ideale der Hippie-Kultur anlehnen.

Das diesjährige Street-Parade-Motto lautet «Colours of Unity», Farben der Einheit. Es soll darauf aufmerksam machen, dass Menschen verschiedenster Herkunft an der Street Parade zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern – und dies «in Zeiten, wo Grenzen geschlossen und Mauern gebaut werden», wie die Veranstalter in einer Medienmitteilung schreiben. Sie erinnern auch daran, dass die Street Parade seit ihrer Gründung eine Demonstration für Liebe, Friede, Freiheit und Toleranz sei. Dies kam in den vergangenen Jahren mit Mottos wie «Culture of Tolerance» (Kultur der Toleranz), «Love Never Ends» (Liebe endet nie) oder schlicht «Peace» (Friede) zum Ausdruck.

Die Grundgedanken des Woodstock-Festivals von 1969 waren ähnlich. «Three Days of Peace and Music» (drei Tage des Friedens und der Musik) lautete dessen Motto. Auch von den «Colours of Unity» der Street Parade lässt sich auf Woodstock verweisen: Es war eines der ersten grossen Festivals, an denen die Rassentrennung in der Musikbranche überwunden wurde. Musiker verschiedener Hautfarben traten gemeinsam in den Hügeln bei Woodstock auf. Das dreitägige Festival im US-Bundesstaat New York ging in die Geschichte ein als Anlass, an dem rund 400'000 Menschen friedlich zusammenkamen, um zu feiern und zu tanzen – bis hin zur Ekstase. Danach nahmen manche ein Nacktbad im nahen See. Entsprechende Bilder sind filmisch vom Woodstock-Festival überliefert und prägten sich ins kollektive Gedächtnis ein. Sie sind auch an der Street Parade zu sehen.

Keine Subkultur mehr, sondern angekommen

Und noch etwas verbindet Woodstock und die Street Parade: Beide Anlässe wurden gross, weil sie das Lebensgefühl einer Generation trafen. Durch Woodstock und die Street Parade erkannte die jeweilige Generation, dass ihre Kultur keine Subkultur mehr war, sondern breiten Rückhalt hatte. Sie war angekommen.