Vor über 20 Jahren brach der Keyboarder und Produzent Greg Manning vom Limmattal in die USA auf, um voll auf die Musik zu setzen. Jetzt hat er es im Genre Smooth Jazz bis ganz an die Spitze geschafft. «Die Konkurrenz in Amerika ist riesengross. Ich hätte nie gedacht, dass ich fünf Jahre nach dem Album ‹Dance With You› auf Platz eins der Billboard-Charts landen werde», sagt der in Weiningen aufgewachsene Musiker. Er freut sich sehr über den Erfolg seiner neuen Single «Top Down»: «Das ist eine grosse Anerkennung und eine Bestätigung meiner Arbeit.» Der Song ist schon seit rund 20 Wochen in den Charts, kletterte vergangene Woche aber erstmals auf Platz eins. Damit erreichte Manning die «Triple Crown» – den Spitzenplatz in den drei wichtigsten amerikanischen Smooth-Jazz-Ranglisten. Zuvor landete die Single bereits auf Platz eins des «Smooth Jazz Network» und der «Smooth Mediabase AC». Der Weg dorthin verlief alles andere als linear. Nachdem Manning am Berklee College of Music in Boston Filmmusik studiert hatte, ging er mit dem renommierten Jazz-Sänger und Gitarristen Jonathan Butler auf Tour und wurde für fast zehn Jahre zu Butlers Keyboarder und musikalischem Leiter. Seiner Ausbildung in Filmmusik kehrte er aber nicht einfach den Rücken, sondern er arbeitete unter anderem auch für bekannte amerikanische TV-Serien wie «Scrubs» und «Samantha Who».

Vier Jahre nach seinem Debütalbum schaffte es Manning, der mit bürgerlichem Namen Gregory Wachter heisst, mit seinem zweiten Werk «Dance With You» erstmals in die Top 10 der Billboard-Charts. Zwei Jahre später doppelte er mit «Sugar & Spice» nach und landete gleich mit drei Songs in den Top 10. «Nach all den Jahren als Musiker und Produzent habe ich meinen eigenen Sound gefunden», sagt Manning. Er versuche nicht mehr, seine unerreichbaren Idole wie Quincy Jones, Herbie Hancock oder Stevie Wonder zu imitieren. «Der Erfolg zeigt mir, dass das eine gute Entscheidung war», sagt er. Seinen neusten Song schrieb er zusammen mit dem italienischen Saxofonisten Gianni Vancini, einem guten Freund, mit dem er bereits mehrmals kollaborierte. Hier Mannings neue Single: