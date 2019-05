Die Polizei hat den vermissten Mann am Freitagnachmittag tot in einem Waldstück, im Unterholz abseits des Weges, im Kreis 9 tot aufgefunden, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Der Mann ist im Aargau aufgewachsen.

Die Umstände, die zu seinem Tot geführt haben, sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegt gemäss Polizeibericht nicht vor.