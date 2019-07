Es ist kurz vor 22 Uhr, als das Spitex-Auto in Oberengstringen um die Kurve biegt. «Manche meinen, dass man in der Nacht schneller ist. Doch es gibt viel mehr Baustellen als tagsüber und die Parkplätze der blauen Zone sind alle besetzt», sagt Davor Stajic. Er ist einer von rund hundert Pflegefachpersonen der Regiospitex Limmattal. Seit Februar arbeitet er im Pilotprojekt Nachtspitex. Dieses deckt das ganze Limmattal ab.

Unterdessen hat er einen Platz direkt neben dem Haus des Patienten gefunden. Beim Aussteigen aus dem weissen Auto fallen ihm bereits die ersten Regentropfen ins Gesicht. Stajic packt den Korb mit den Verbandsmaterialien in die eine und die Taschenlampe in die andere Hand. Dann stapft er Richtung Wohnhaus. Bald ist auch seine dunkle Jacke und die blaue Jeans nass. «Ich bitte meine Arbeitskollegen immer, dass sie mir die Standorte der Klienten während meiner Freizeit per E-Mail senden. Sonst habe ich keine Ahnung, wo ich parkieren soll und wie das Haus aussieht», sagt er. Doch nach ein paar Besuchen kenne man jede Katze und jeden Hund im Quartier. Wenn Stajic von seinem Job bei der Nachtspitex redet, beschreibt er ihn mit Sätzen wie: «Es ist nicht pure Theorie, sondern es sind Erlebnisse. Es wird nie zur Routine.» Oder: «Man muss viel improvisieren.» Und: «In der Nacht sieht man den Menschen anders, die Leute vertrauen einem viel mehr.»

Beim Haus angekommen wird Stajic sogleich von der Ehefrau des Patienten eingelassen. Sie begrüssen sich wie Bekannte und fangen an zu scherzen. «Ihr habt Grund zum Champagner trinken, nachdem ihr gestern im Fussball gewonnen habt», sagt Stajic und tritt ein. Die Frau mit den dunklen Locken lacht und begleitet ihn in die Stube. Dort sitzt der Patient bereits am Tisch. Er hat das schwarze T-Shirt hochgekrempelt. An seinem Oberarm ist ein kleiner Verband angebracht, unter diesem befindet sich ein Venenkatheter, der bis zum Herz reicht. Über diesen hat er in den letzten zehn Tagen Antibiotika erhalten. Damit wollen die Ärzte die Entzündung, die seine Schulter befallen hat, bekämpfen. Denn diese lässt ihm seit seinem Unfall auf dem Bau vor zwei Jahren keine Ruhe.

Im Schnitt betreut er etwa acht Patienten pro Schicht

Stajic beginnt mit der Arbeit. Für jede Tätigkeit ist ein Zeitrahmen vorgegeben, den er einhalten muss. Mehr als diese zahlt die Krankenkasse nicht, «der Weg mit dem Auto ist ebenfalls nicht einberechnet», sagt er. Pro Einsatz werden minimal zehn Minuten in Rechnung gestellt, danach rechnet die Spitex in Einheiten von fünf Minuten ab. Nebst dem Kostendruck ist die Nacht auch durch die vielen Patienten eng getaktet. Im Schnitt betreut Stajic acht Patienten pro Schicht. Die genaue Anzahl schwankt jedoch. «Besonders an Feiertagen werden die Patienten schneller entlassen.»

Der Patient vor ihm ist bereits seit über einer Woche zu Hause. Einerseits ist er froh, nicht mehr im Spital sein zu müssen, doch andererseits belasten ihn die Schmerzen in der Schulter weiter. «Die Infusion hat bisher nichts gebracht», sagt er und lässt die Schultern hängen. «Er muss immer Morphin nehmen», sagt seine Frau. Ein wenig resigniert rollt der Patient den weissen Verband hoch und reicht dem Pfleger das Schläuchlein. Die vergangenen Monate und Jahre scheinen seine Motivation und Geduld strapaziert zu haben. «Wir wollten sogar einen Hund kaufen, damit mein Mann immer wieder ein wenig raus muss», sagt die Frau. Doch ein Hund hätte 2000 Franken gekostet. «2000 Franken, wie sollen wir uns das leisten?» Besonders jetzt, wo die Unfallversicherung Suva aufgehört habe, für die Krankheitskosten des Mannes aufzukommen. «Dabei war er nur zwei Monate von der Festanstellung entfernt, genau dann passierte der Unfall», sagt die Frau. Der Mann schaut auf den Tisch. Währenddessen spült der Krankenpfleger die Infusion. Die leere Spritze versorgt er in einem schwarzen Plastiksack. Er mischt das Antibiotika mit der Kochsalzlösung und hängt die Infusion an den Ständer.

«Einen Kaffee?», fragt die Frau. Stajic scheint nicht abgeneigt, die jüngere Tochter verschwindet in der Küche und kommt mit zwei Kaffees zurück. Der Pfleger sitzt am Tisch neben dem Patienten, hört dem Gespräch zu und schaut immer wieder auf die tropfende Infusion. An seinem weissen Kittel sind drei Taschen aufgenäht. Genau so viele Geräte hat er dabei, um die verschiedenen Einsätze zu planen: ein Smartphone, ein Nottelefon und ein Tablet. «Da wir vier verschiedene Spitex-Organisationen im Limmattal haben, benutzen wir auch unterschiedliche Betriebsprogramme», sagt Stajic. Er hat sich bereits auf allen Systemen eingeloggt, um schnell reagieren zu können.