Was hat Sie zur Teilnahme an der (G)Artenvielfalt-Ausstellung bewegt?

Lorenz Tanner: Die Ausstellung bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, vielen Menschen das Problem der invasiven Neophyten näher zu bringen und sie zu sensibilisieren. Mir gefällt die Idee des Globi-Parcours, der das Thema auf eine spielerische Art und Weise auch den jüngeren Besucherinnen und Besuchern des Parks vermittelt. Es ist ein tolles Projekt, das ich unterstützen will. Ich bin froh, gemeinsam mit der Firma Ernst Spalinger AG einen Gartenraum gestalten zu dürfen.

Wie gestalten Sie Ihren Gartenraum?

Wir wollen zeigen, dass man durch eine achtsame und nachhaltige Bepflanzung der nächsten Generation grüne Erholungszonen und damit Lebensqualität bieten kann. Im Zentrum unseres Gartens steht eine Recyclingmauer, die unter anderem aus wiederverwendetem Schweizer Sandstein, Gneis und Holz gebaut ist. Die Mauer wurde ohne Beton konstruiert und bietet so verschiedenen Tieren Unterschlupf. Zudem haben wir eine an die Ricola-Bonbons angelehnte Kräuterbepflanzung und weitere einheimische Pflanzen in unserem Garten.

Eine solche Pflanze ist die heimische Waldföhre. Was zeichnet dieses Baumgewächs aus?

Die Waldföhre ist ein Nadelgehölz und gehört zur Familie der Kieferngewächse. Sie kann eine Höhe von bis zu 40 Metern erreichen und ist in ihrem Wuchs sehr variabel. In tieferen, schneearmen Gebieten kommt der harzreiche Nadelbaum eher grobastig vor, und an höher gelegenen Standorten beginnen die Äste erst weiter oben am Stamm zu wachsen.