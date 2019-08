501 Schlieremerinnen und Schlieremer unterzeichneten die von der SP-Gemeinderätin Rixhil Agusi lancierte Petition gegen eine «übertriebene Erhöhung der Horttarife». Damit reagierte die Politikerin auf eine von der Schulpflege beschlossene Erhöhung dieser Tarife um bis zu 123 Prozent.

Ende 2018 hatte der Entscheid für viel Unmut gesorgt. Neben zahlreichen demonstrierenden Eltern an einer Parlamentssitzung im letzten Winter reichten auch 35 Eltern Beschwerden beim Bezirksrat ein. Da diese aufschiebende Wirkung haben, wurde die Erhöhung noch nicht umgesetzt. Zudem wurde der Fall an den eidgenössischen Preisüberwacher, Stefan Meierhans, übergeben. Laut seiner Auffassung ist die Erhöhung zwar angezeigt, doch müsse sie über eine längere Dauer und mit gezielten Subventionen einhergehen.

Die Schulpflege stellt sich in der nun erschienenen Antwort auf den Standpunkt, die Tarife für die Betreuung in Schlieren würden seit Jahren unter jenen von vergleichbaren Gemeinden liegen. Mit den Inbetriebnahmen der Schule Reitmen und eines zweiten Horts sei nun die Gelegenheit zur Vereinheitlichung der Leistungen und somit einer Tariferhöhung gekommen, heisst es.

Dass eine Erhöhung notwendig ist, bestreitet auch Agusi nicht. Sie kritisiert, dass Minimal- und Maximalbeiträge im neuen Reglement verankert wurden. «Kurz gesagt: Ab 100'000 Franken steuerbarem Einkommen zahlen die Eltern alle den gleichen Maximalbetrag», schreibt sie in der Petition. Dadurch würden gegenüber heute extreme Zuschläge entstehen. Die Streichung des Geschwisterrabatts von 20 Prozent führe zudem dazu, dass eine Familie, die für zwei Kinder monatlich 1000 Franken zahlte, neu rund 2000 Franken entrichten muss. Darin enthalten ist die Betreuung an vier Tagen samt Mittagstisch. «Wie sollen die Familien überleben, wenn sie nur noch zur Begleichung der Hortkosten arbeiten gehen? Viele Familien bringen ihr Kind in den Hort, weil sie es müssen und nicht, weil sie es wollen», schreibt Agusi weiter. Sie fordert, dass die Tarife «in einem verhältnismässigen Rahmen» zwischen 10 und 20 Prozent erhöht werden.

Werden Subventionen für Reiche überhaupt goutiert?

Liege das steuerbare Einkommen bei 100'000 Franken, sei das tatsächliche Einkommen im Bereich von 130'000 bis 150'000 Franken, schreibt die Schulpflege in ihrer Antwort. Beim in der Petition erwähnten Beispiel handle es sich um eine Familie in der obersten Tarifklasse: «Diese Familie müsste im neuen Modell für ein Kindergarten- und ein Primarschulkind die Vollkosten übernehmen, was die Schulpflege in dieser Einkommensklasse der Bestverdiener als vertretbar einstuft», schreibt sie. Sie begründet dies damit, dass Subventionen an die am besten Verdienenden auf Kosten der Steuerzahlenden im politischen Umfeld in der Regel nicht auf Zustimmung stossen würden.

Sind 370 Franken monatlich problematisch?

Agusi hält dieses Argument für schwach: «Einerseits will die Stadt Schlieren die guten Steuerzahler behalten, ihnen andererseits aber nichts zurückgeben. Wir müssen uns nicht wundern, wenn Gutverdiener nach Dietikon ziehen. Dort sind die Tarife günstiger.»

Das Anliegen der Petitionäre betreffe wohl in erster Linie den Schutz der Familien mit niedrigeren Einkommen, so die Schulpflege. Durch die neuen Horttarife werde verhindert, dass Familien in eine Armutsfalle geraten. Bei Primarschulkindern sei die Tariferhöhung moderat und bei Kindergartenkindern lägen die Preise noch unter den Minimaltarifen anderer Gemeinden. Sofern der Grundbedarf nach Skos-Richtlinien nicht gedeckt werde, könne dieser Tarif nochmals um 50 Prozent gesenkt werden.