Der Spielplatz auf der Schlieremer Schärerwiese soll in Schuss gebracht werden. Wie sich die Arbeiten im Detail ausgestalten, wird sich erst noch zeigen. An einer Informationsveranstaltung von Dienstagabend informierte Werkvorstand Stefano Kunz (CVP) über die noch wenig konkreten Pläne der Stadt. Das ebenfalls präsentierte Spielplatzkonzept bot anwesenden SVP-Exponenten eine zu geringe Gesamtschau, weswegen sie ein Nein zum Kredit des noch nicht mal vorhandenen Schärerwiese-Geschäfts ankündigten.

Roger Gerber, Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen, zeigte auf, was im Rahmen des Spielplatzkonzepts bislang geleistet wurde. Neben der Aufwertung der Anlage Schönenwerd für 420'000 Franken wurde auch eine leichte Sanierung des Spielplatzes Im Rohr vorgenommen. «Für die Schärerwiese als nächstes Projekt entschied man sich, weil das Quartier Schulstrasse über sehr wenige Spielplätze verfügt», so Gerber. Weiter hinten auf der Prioritätenliste sind auch Massnahmen an den Spielplätzen beim Alten Reitplatz, im Chamb und im Stadtpark vorgesehen.

Gehe man von einem laut Lehrbuch empfohlenen Bedarf von 2,4 Quadratmeter Spielplatzfläche pro Einwohner aus, würde man in Schlieren 43'000 Quadratmeter brauchen. «Mit den vorhandenen rund 40'000 Quadratmetern sind wir also gut bedient», so Gerber. Der Grossteil der Anlagen stamme jedoch aus den 1980er-Jahren und sei daher veraltet.

Abstriche gefordert

Um herauszufinden, was sich die Quartierbewohner von einem aufgewerteten Spielplatz erhoffen und ob sie überhaupt eine Sanierung wünschen, veranstaltet die Stadt ein Spielplatzfest, so Kunz. «Im Frühling sollen an diesem Anlass die Bedürfnisse abgeholt werden.» Voraussichtlich im Herbst will er mit der Ausarbeitung eines konkreten Projekts beginnen.