Strenge Massnahmen: Heute könnte der Bundesrat das Veranstaltungsverbot verschärfen

Das Corona-Virus und die damit einhergehenden Einschränkungen haben der Unterhaltungs- und Veranstaltungsbranche innert kurzer Zeit schon schwer zugesetzt. Heute könnte der Bundesrat das bestehende Veranstaltungsverbot verschärfen.

Statt wie bisher maximal 1000 Besucherinnen und Besucher sollen nur noch maximal 300 zulässig sein. Diese und weitere Massnahmen hat der Bundesrat den Kantonen zur Stellungnahme vorgelegt. Ob und wie genau das verschärfte Verbot kommt, soll der Bundesrat heute Vormittag entscheiden. Das derzeitige Veranstaltungsverbot ab 1000 Personen ist bis zum 15. März befristet, deshalb muss auf jeden Fall ein Entscheid gefällt werden, wie es weitergehen soll.

Das bisherige Verbot hat in Zürich bereits zu zahlreichen abgesagten Veranstaltungen geführt, beispielsweise von Konzerten, Fussballspielen und Messen. Eine deutliche Senkung der maximal zulässigen Besucherzahl würde zahlreiche weitere Veranstaltungen und Institutionen treffen. Eine unvollständige Auswahl:

Sechseläuten auf der Kippe

Am 20. April soll das Zürcher Sechseläuten stattfinden. Der Traditionsanlass mit Umzug und Böögverbrennen zieht jährlich zehntausende Besucherinnen und Besucher an. Viel zu viele selbst nach der jetzigen Regelung. Das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs will in den kommenden Tagen einen Entscheid fällen. Aller Voraussicht nach muss der Anlass abgesagt werden.

Opernhaus und Schauspielhaus konnten sich mit der bisherigen Limite von 1000 Personen arrangieren. Die Pfauenbühne des Schauspielhauses Zürich bietet Platz für bis zu 750 Besucher und fiel deshalb gar nicht unter das bisherige Veranstaltungsverbot. Das Opernhaus hat Platz für 1100 Besucher. Um das bestehende Verbot einzuhalten, wurden zuletzt nur noch 900 zugelassen. Es riet zudem älteren und gesundheitlich beeinträchtigten Personen von einem Besuch ab. Und «La Bohème» wurde gestern kurzfristig abgesagt, weil sich Star-Tenor Juan Diego Flórez krank gemeldet hatte.

Ob es Vorstellungen für weniger als 300 Personen durchführen würde? Auf Anfrage hiess es dazu lediglich: «Sobald eine Entscheidung vom Bund und dem Kanton Zürich getroffen werden sollte, werden wir über die daraus resultierenden Konsequenzen für das Opernhaus Zürich informieren.»

Ähnlich ist die Situation für die Rote Fabrik. Ihr grosser Saal ist für maximal 900 Personen zugelassen. Für die grösseren Clubs wäre eine Beschränkung auf 300 Personen ebenfalls ein Problem. Die Bars und Clubs haben vergangene Woche Massnahmen ergriffen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Eine weitere Einschränkung könnte sie hart treffen.