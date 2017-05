Vor allem Pendlern könnte am Mittwoch ein langer Heimweg bevorstehen. Die Fahrleitungsstörung in Schlieren ist folgenschwer. Das Limmattal ist ein wichtiger Korridor in der Ost-West-Verbindung mit dem Zug.

Reto Schärli, Mediensprecher der SBB sagt gegenüber "20min": «Die Fahrleitung muss repariert werden, das können aufwendige Arbeiten sein, wir müssen uns auf einen längeren Unterbruch einstellen». Wie lange die Strecke für den Bahnverkehr unterbrochen ist, ist noch unbestimmt.

Die Ursache der Störung ist derzeit noch nicht bekannt. Schärli sagt im Gespräch mit "20min": «Wir klären zurzeit, was genau passiert ist». Weiter meint er: «Aber die Auswirkungen auf den Bahnverkehr sind immens.»