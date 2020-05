Stadt Zürich öffnet Parkanlagen wieder – die Seeuferpromenade bleibt jedoch gesperrt

Wo sich das weiterhin geltende Versammlungsverbot durchsetzen lasse, wird die seit 20. März geltende Sperrung aufgehoben, sagte Stadträtin Karin Rykart (Grüne) am Dienstag an einer Videokonferenz für Medienschaffende. Ab Montag wieder geöffnet ist laut der städtischen Sicherheitsvorsteherin beispielsweise die Bäckeranlage. Auch das Arboretum am linken Seeufer wird geöffnet. «Wir wollen schauen, wie gut es funktioniert», sagte Rykart.

Vorläufig gesperrt bleibt die Seeuferanlage am rechten Ufer (Utoquai und Blatterwiese). Auch der Obere Letten wird vorläufig nicht wieder zugänglich gemacht.